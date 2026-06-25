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26 июня на Атырауском НПЗ начнется плановый ремонт

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. 26 июня на Атырауском НПЗ стартуют планово-предупредительные работы, сообщила администрация завода.

Источник: Пресс-служба ТОО "АНПЗ"

Это базовая процедура, направленная на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации технологических установок, поддержание стабильной работы оборудования и повышение эффективности производственных процессов, говорится в сообщении.

«В рамках ППР предусмотрены инспекция, ревизия, техническое освидетельствование и экспертиза реакторов, емкостей, колонного и теплообменного оборудования. Также будут выполнены работы по замене участков трубопроводов, отдельных емкостей, трубных пучков теплообменников и насосных агрегатов. На ряде технологических установок планируется обновление катализаторов в объеме свыше 311 тонн», — сообщили на НПЗ.

До этого плановый ремонт на АНПЗ проводился с 1 по 25 октября 2025 года.