26 июня на Атырауском НПЗ начнется плановый ремонт

Это базовая процедура, направленная на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации технологических установок, поддержание стабильной работы оборудования и повышение эффективности производственных процессов, говорится в сообщении.
«В рамках ППР предусмотрены инспекция, ревизия, техническое освидетельствование и экспертиза реакторов, емкостей, колонного и теплообменного оборудования. Также будут выполнены работы по замене участков трубопроводов, отдельных емкостей, трубных пучков теплообменников и насосных агрегатов. На ряде технологических установок планируется обновление катализаторов в объеме свыше 311 тонн», — сообщили на НПЗ.
До этого плановый ремонт на АНПЗ проводился с 1 по 25 октября 2025 года.