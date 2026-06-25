26 июня на Атырауском НПЗ начнется плановый ремонт

«В рамках ППР предусмотрены инспекция, ревизия, техническое освидетельствование и экспертиза реакторов, емкостей, колонного и теплообменного оборудования. Также будут выполнены работы по замене участков трубопроводов, отдельных емкостей, трубных пучков теплообменников и насосных агрегатов. На ряде технологических установок планируется обновление катализаторов в объеме свыше 311 тонн», — сообщили на НПЗ.