В акватории села Лопатино на Сахалине уберут затонувшее судно

«На месте проведения работ уже обустроена производственная площадка, мобилизованы техника и персонал. Также подрядчик провел водолазное обследование, по результатам которого установлены фактическое состояние судна и степень его заиленности. Всего в Невельском районе в текущем году планируется удалить два объекта затонувшего имущества», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.