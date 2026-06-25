В акватории села Лопатино на Сахалине уберут затонувшее судно

Специалисты приступили к удалению затонувшего судна «Капитан Лобунец» в акватории села Лопатино Сахалинской области. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Капитан Лобунец» сел на мель у берегов населенного пункта в 2002 году. К порту Невельск его на буксире привел малый рыболовный траулер «Гиляк». Из-за сильного ветра буксирный трос оборвался, и судно «Капитан Лобунец» вынесло на прибрежный риф.
«На месте проведения работ уже обустроена производственная площадка, мобилизованы техника и персонал. Также подрядчик провел водолазное обследование, по результатам которого установлены фактическое состояние судна и степень его заиленности. Всего в Невельском районе в текущем году планируется удалить два объекта затонувшего имущества», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.
Также в этом году подобные работы проводятся в Корсаковском, Холмском, Долинском, Томаринском и Александровск-Сахалинском районах. Всего до конца 2030-го из акватории Сахалинской области планируют удалить еще 29 объектов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.