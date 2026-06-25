Эксперт прокомментировал лимит в 60 часов при платформенной занятости

«Мне кажется, что это один из шагов входа нашего рынка труда в фазу зрелости, когда иллюзия, что я могу работать без налогов, я могу легко зарабатывать и не рассказывать об этом государству, она уходит. И наши студенты, наши молодые специалисты, они уже точно знают, что даже нарабатывать портфолио на платных проектах нужно с учетом вот этого ограниченного лимита», — заключила эксперт.