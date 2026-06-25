В Красноярске вручили тысячный «Набор первых» для новорожденных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице вручили уже тысячный «Набор первых» — подарок для семей с новорожденными. Добрая традиция появилась в роддомах города с 1 июня.
О новой отметке сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. «Наборы первых» ежедневно вручают мамам при выписке из родильных домов. В комплект входят необходимые вещи для ухода за малышом в первые месяцы жизни.
«В процессе использования комплектов очень важна обратная связь от самих родителей. Будем учитывать их пожелания и со временем корректировать состав набора», — подчеркнул мэр.