Песков прокомментировал удаление приложений VK из App Store

«Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», — сказал Песков журналистам.