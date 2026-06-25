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Песков прокомментировал удаление приложений VK из App Store

Песков: выводы о взаимодействии с Apple надо делать после объяснения удаления VK.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Выводы о взаимодействии с Apple после удаления приложений сервисов VK из App Store нужно будет строить исходя из полученных или не полученных разъяснений компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен», а затем и само приложение VK.

«Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», — сказал Песков журналистам.

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