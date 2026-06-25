В Волгограде переименовали клинику № 1

В Волгограде в ходе заседания ученого совета Клиника № 1 ВолгГМУ была переименована в Многопрофильный медицинский центр ВолгГМУ. Решение принято в связи со скорым введением в эксплуатацию медицинского стационара и поликлиники на ул. Советской. В состав центра также войдет Клиника семейной медицины.