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В Волгограде переименовали клинику № 1

В Волгограде в ходе заседания ученого совета Клиника № 1 ВолгГМУ была переименована в Многопрофильный.

В Волгограде в ходе заседания ученого совета Клиника № 1 ВолгГМУ была переименована в Многопрофильный медицинский центр ВолгГМУ. Решение принято в связи со скорым введением в эксплуатацию медицинского стационара и поликлиники на ул. Советской. В состав центра также войдет Клиника семейной медицины.

На заседании были представлены к ученому званию доцента кандидаты медицинских и биологических наук по специальности биохимия, внутренние болезни, травматологии и ортопедии, фармакологии, клинической фармакологии. Утверждены темы кандидатских диссертаций.

27 сотрудников были удостоены наград. Среди награжденных — профессорско-преподавательский состав, врачи университетских клиник и научные сотрудники.

Фото: ВолгГМУ.