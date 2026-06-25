В июньском Воронеже горожане наслаждаются цветущими розариями

В текущем сезоне сотрудники управления экологии посадили еще десятки разновидностей роз. Подбирая многолетники, специалисты оценивали их стойкость к болезням и погодным изменениям, приспособленность к местному климату, а также длительность периода цветения. Благодаря систематическому уходу розарии остаются привлекательными почти до наступления морозов.