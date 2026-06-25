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В июньском Воронеже горожане наслаждаются цветущими розариями

В городских парках и скверах Воронежа сегодня встречаются розы многообразных расцветок: от густо-алых и насыщенно-розовых до нежно-сливочных. Особо выделяется сорт «Воронежская», растущий в парке «Алые паруса». Его посадили в честь 425-летия города.

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В городских парках и скверах Воронежа сегодня встречаются розы многообразных расцветок: от густо-алых и насыщенно-розовых до нежно-сливочных. Особо выделяется сорт «Воронежская», растущий в парке «Алые паруса». Его посадили в честь 425-летия города.

В текущем сезоне сотрудники управления экологии посадили еще десятки разновидностей роз. Подбирая многолетники, специалисты оценивали их стойкость к болезням и погодным изменениям, приспособленность к местному климату, а также длительность периода цветения. Благодаря систематическому уходу розарии остаются привлекательными почти до наступления морозов.

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