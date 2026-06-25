Недосчитались 2 трлн. Почему волгоградцы снова хранят деньги под матрасом

Волгоградцы и другие россияне все чаще переходят на наличный расчет. И причина не только в отсутствии интернета. В результате смены предпочтений клиентов банки уже не досчитались около 2 трлн рублей. И это не предел — по прогнозам банка России, дефицит ликвидности банковского сектора составит в 2026 году 2,4−3,6 трлн руб. Прежде называлась цифра 1,9−3 трлн руб. С чем связана такая ситуация, чем это грозит экономике страны и людям, выяснял vlg.aif.ru.
Дефицит ликвидности: почему банкам не хватает свободных денег.
Банкам не хватает свободной ликвидности, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов и ЦБ РФ. В начале года дефицит равнялся 0,6 трлн руб., а в июне поднялся до 2 трлн, притом что в 2025 году прирост составил 0,75 трлн.
Основной источник свободных денег — средства клиентов. А когда они предпочитают наличные и денег в системе становится меньше, чем требуется для нормальной работы, банки вынуждены занимать деньги у ЦБ РФ или других банков.
Клиенты же все чаще стали выбирать наличный расчет. И причина не только в отсутствии интернета, о котором говорят эксперты, хотя это сыграло немалую роль — жители Волгоградской области, к примеру, обжегшись на том, что в один момент лишились возможности расплачиваться банковской картой и переводить деньги за покупки онлайн, переключились на бумажный вариант.
В Центробанке прогнозируют: в 2026-м дефицит ликвидности составит 2,4−3,6 трлн руб. Прежде назывались значительно меньшие суммы — 1,9−3,0 трлн. При этом снятие рост снятия наличных подрастет, по мнению специалистов, с 0,8−1,3 трлн руб. до 1,5−2,1 трлн.
Кошельки разбухли: почему волгоградцы предпочитают бумажные деньги.
У волгоградцев своя экономика. На рынке при расчете наличными и картами разница в цене за килограмм овощей и фруктов доходит иногда до сотни рублей. Продавцы, торгующие мясом и птицей, сразу предупреждают: расплатиться картой можно, но с 3%-ной накруткой. В некоторых небольших магазинчиках, которые в последнее время в Волгограде в буквальном смысле слова сносят с лица земли, и вовсе принимают только наличку, лукаво ссылаясь на отсутствие связи с банком.
На деле владельцы торговых точек пытаются уйти от комиссий на эквайринг в условиях, когда растет налоговая нагрузка и ужесточается налоговый контроль. Те, кто их не выдерживает — закрываются, и таких в последнее время немало. В региональном УФНС заранее предупреждают тех, кто хочет встать на путь предпринимательства — это тяжкое бремя, далеко не каждому оно под силу.
У рядовых обывателей свой резон не оставлять деньги на счетах и картах: кэшбек и выплаты по программам лояльности банков снижены, как и ставки по вкладам. Стоимость обслуживания карт, напротив, растет. Смысла держать деньги в банках становится все меньше, а иногда и вовсе опасно, учитывая усиление контроля за онлайн-переводами.
Волгоградский экономист Игорь Бельских поясняет: главный фактор возврата в практику наличного оборота денег — рост налогов на малый бизнес и операции банков по программам лояльности.
«Повеяло духом 1990-х. Наличка освобождает от налогового контроля. Риски на рынке и по сбору налогов растут», — пишет он в Telegram-канале «Ваш карман & Тренды рынка».
Что грозит людям: стоимость ссуд может подрасти.
Опасен ли дефицит свободной ликвидности для банков? На этот счет у экспертов разные мнения.
Одни уверены, что у российских банков — большой запас активов, позволяющих получать средства от регулятора под залог, а у самого ЦБ достаточно инструментов, чтобы поддерживать комфортный уровень ликвидности сектора. В целом банковская система страны сохраняет запас прочности. Сумма, которую россияне хранят на вкладах, составила в апреле 70,8 трлн руб. — это достаточно высокий показатель.
Другие замечают: некоторые банки стали активнее занимать средства у Центробанка. Так, в апреле этот показатель подрос на 18% и составил 6,1 трлн руб. И если ставки поднимутся, это отразится на стоимости ссуд для клиентов финансово-кредитных организаций.
В то же время могут несколько улучшиться условия по вкладам, поскольку банки заинтересованы в привлечение средств клиентов. А если хранить деньги в банке станет выгоднее, чем под матрасом, наличка снова вернется на счета. Но для этого потребуется стабилизация работы цифровой инфраструктуры или смягчение регуляторных требований, полагают эксперты.