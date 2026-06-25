Недосчитались 2 трлн. Почему волгоградцы снова хранят деньги под матрасом

Волгоградцы и другие россияне все чаще переходят на наличный расчет. И причина не только в отсутствии интернета. В результате смены предпочтений клиентов банки уже не досчитались около 2 трлн рублей. И это не предел — по прогнозам банка России, дефицит ликвидности банковского сектора составит в 2026 году 2,4−3,6 трлн руб. Прежде называлась цифра 1,9−3 трлн руб. С чем связана такая ситуация, чем это грозит экономике страны и людям, выяснял vlg.aif.ru.