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В Нижегородском кремле засняли кормление совят

В этом году на территории кремля совы вывели восемь птенцов.

Процесс кормления совят, появившихся на свет на территории Нижегородского кремля, заснял нижегородец Кирилл Шальнов, который занимается фотоохотой. Чтобы стать свидетелем совиной трапезы, он пришёл в крепость ночью.

По словам Кирилла, в этом году у пернатых хищников появилось два выводка — по четыре совёнка в каждом. На видеозаписи видно, как взрослая сова отдает полевку птенцу, который пищит громче всех.

«Один такой ребёнок съедает до трёх мышек в день», — рассказал Кирилл.

Таким образом, каждой паре кремлевских сов-родителей приходится добывать до 12 грызунов каждую ночь только для птенцов, не считая пропитания для себя.