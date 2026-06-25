В Нижегородском кремле засняли кормление совят

Процесс кормления совят, появившихся на свет на территории Нижегородского кремля, заснял нижегородец Кирилл Шальнов, который занимается фотоохотой. Чтобы стать свидетелем совиной трапезы, он пришёл в крепость ночью.
По словам Кирилла, в этом году у пернатых хищников появилось два выводка — по четыре совёнка в каждом. На видеозаписи видно, как взрослая сова отдает полевку птенцу, который пищит громче всех.
«Один такой ребёнок съедает до трёх мышек в день», — рассказал Кирилл.
Таким образом, каждой паре кремлевских сов-родителей приходится добывать до 12 грызунов каждую ночь только для птенцов, не считая пропитания для себя.