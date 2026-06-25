В 2 селах Прохладненского района КБР благоустроят общественные территории

Две общественные территории будут обновлены в 2026 году в селах Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Благоустройство проходит в селах Карагач и Прималкинское — специалисты уже к нему приступили. На обеих территориях они уложат тротуарную плитку для комфортного передвижения пешеходов, установят современные игровые комплексы, уличное освещение, системы видеонаблюдения, скамейки и урны.
«Реализация этих мероприятий позволит создать благоприятные условия для семейного досуга, повысить уровень безопасности и комфорта, а также обеспечить доступность новых общественных пространств для жителей всех возрастов и групп мобильности», — отметили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.