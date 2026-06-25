«Людям это близко»: на смотровой Красноярской ГЭС прошел второй благотворительный квартирник «Звуки тайги»

«“Звуки тайги” для меня — это не просто волонтерское мероприятие, а возможность окунуться в атмосферу непринужденности и творчества в конце рабочей недели. В разгар лета особенно хочется проводить свободное время на природе в обществе друзей и единомышленников, и квартирник на смотровой площадке от Эн+ наилучшим образом способствует таким встречам», — поделилась она.