«Людям это близко»: на смотровой Красноярской ГЭС прошел второй благотворительный квартирник «Звуки тайги»

19 июня смотровая площадка Красноярской ГЭС в Дивногорске во второй раз стала местом притяжения для любителей музыки и добрых дел.
Благотворительный квартирник «Звуки тайги» объединил более двухсот участников — волонтеров, сотрудников предприятия и жителей города. За вечер удалось собрать 41 500 рублей. Все вырученные средства направят на покупку музыкальных инструментов для воспитанников дивногорского филиала «Детский дом семейного типа» Красноярского детского дома «Самоцветы».
Главной музыкальной силой вечера стали выступления дивногорцев — вокалистов и чтецов. Также на сцене выступила красноярская кавер-группа «Танцуй со мной». Помимо музыкальных номеров, на площадке квартирника проходили мастер-классы по работе с природными материалами — каждый желающий мог отвлечься от выступлений и создать что-то своими руками.
Организаторы намеренно отказались от официального формата: «Мы не хотели устраивать официальное мероприятие с пафосом и длинными речами, — рассказывает Екатерина Артишевская, организатор мероприятия. — Просто собрались послушать музыку, пообщаться, насладиться живописными видами и творческой атмосферой. И при этом помогли конкретному делу. В прошлом году тоже так было — и видно, что людям это близко».
Первый квартирник год назад собрал около 100 человек, удалось собрать 13 тысяч рублей. Эти деньги пошли на станки для бисероплетения для детей и взрослых с особыми потребностями из Комплексного центра «Дивногорский».
Среди участников нынешнего вечера была и Полина Омельченко, инженер Красноярской ГЭС, корпоративный волонтер Эн+.
«“Звуки тайги” для меня — это не просто волонтерское мероприятие, а возможность окунуться в атмосферу непринужденности и творчества в конце рабочей недели. В разгар лета особенно хочется проводить свободное время на природе в обществе друзей и единомышленников, и квартирник на смотровой площадке от Эн+ наилучшим образом способствует таким встречам», — поделилась она.
Волонтеры уже строят планы на третий квартирник. Если традицию удастся закрепить, встречи на смотровой станут ежегодными — без громких вывесок, но с живым звуком, панорамой Енисея и адресной помощью тем, кто в ней нуждается.
Мероприятие прошло в рамках программы развития корпоративного волонтерства «Помогать просто», организованной центром социальных программ компании Эн+ и РУСАЛа.