В Липецкой области начали принимать жалобы на нелегальную торговлю бензином

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Липецкой области до 28 июня включительно установлено ограничение на продажу бензина. Физические лица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на отпуск дизельного топлива не вводились.