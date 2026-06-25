В Перми Михаила Гордеева утвердили на должности начальника транспортной полиции

Михаил Гордеев начал службу в органах внутренних дел с 2002 года на должности участкового уполномоченного милиции в Дзержинском районе Перми. В 2010 году он перешел на службу в транспортную полицию. Занимал различные должности в подразделении уголовного розыска, прошел путь от оперуполномоченного до начальника.