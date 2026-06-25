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В Перми Михаила Гордеева утвердили на должности начальника транспортной полиции

Более года он временно исполнял обязанности руководителя линейного отдела.

Источник: Комсомольская правда

Личному составу Пермского линейного отдела МВД России на транспорте 25 июня представили нового руководителя. Пост занял подполковник Михаил Гордеев. Он временно исполнял обязанности начальника с 13 ноября прошлого года.

Для назначения Михаила Гордеева на должность в Пермь прибыл заместитель начальника УТ МВД России по УрФО полковник полиции Дмитрий Кириченко. Прежний начальник линейного отдела в Перми Дмитрий Сысоев занимал пост с 24 апреля 2023 года.

Михаил Гордеев начал службу в органах внутренних дел с 2002 года на должности участкового уполномоченного милиции в Дзержинском районе Перми. В 2010 году он перешел на службу в транспортную полицию. Занимал различные должности в подразделении уголовного розыска, прошел путь от оперуполномоченного до начальника.

Вновь назначенный руководитель Пермского линейного отдела МВД России на транспорте окончил в Перми филиал Нижегородской академии МВД России. Женат, воспитывает сына и дочь.