Общегородской выпускной-2026 в Хабаровске пройдёт без приглашённой звезды

Городской выпускной в «Платинум Арене» в Хабаровске проведут без приглашённой звезды. Об этом рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Матвеенкова в эфире программы «Утро с Губернией».
Ранее сообщалось, что на праздничной программе в Хабаровске выступит исполнитель Канги. Теперь в мэрии уточнили: выпускной решили сделать силами местных артистов и коллективов, без отдельного звёздного гостя.
«Такой отклик был особый в прошлом году после выпускного. Все сказали, что наши группы настолько закрывают программу самостоятельно и самодостаточно, что никакой звезды не нужно», — сказала Татьяна Матвеенкова.
Для выпускников на сцене выступят хабаровские группы «МунКейк», «Вишнёвый коктейль», VITA и другие исполнители. Организаторы делают ставку на местную музыкальную программу, которая должна быть ближе самим школьникам.
Кроме концерта гостей ждут интерактивные и фотозоны, игры, конкурсы и призы. Праздник в «Платинум Арене» по-прежнему сохранят в большом городском формате, но уже без акцента на приглашённую знаменитость.