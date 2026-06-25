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Общегородской выпускной-2026 в Хабаровске пройдёт без приглашённой звезды

Музыкальное сопровождение праздника решили организовать силами местных артистов и коллективов, без отдельного звёздного гостя.

Городской выпускной в «Платинум Арене» в Хабаровске проведут без приглашённой звезды. Об этом рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Матвеенкова в эфире программы «Утро с Губернией».

Ранее сообщалось, что на праздничной программе в Хабаровске выступит исполнитель Канги. Теперь в мэрии уточнили: выпускной решили сделать силами местных артистов и коллективов, без отдельного звёздного гостя.

«Такой отклик был особый в прошлом году после выпускного. Все сказали, что наши группы настолько закрывают программу самостоятельно и самодостаточно, что никакой звезды не нужно», — сказала Татьяна Матвеенкова.

Для выпускников на сцене выступят хабаровские группы «МунКейк», «Вишнёвый коктейль», VITA и другие исполнители. Организаторы делают ставку на местную музыкальную программу, которая должна быть ближе самим школьникам.

Кроме концерта гостей ждут интерактивные и фотозоны, игры, конкурсы и призы. Праздник в «Платинум Арене» по-прежнему сохранят в большом городском формате, но уже без акцента на приглашённую знаменитость.