Народный фронт показал быт красноярских бойцов ПВО (видео)

Представители Народного фронта Красноярского края опубликовали видео из зоны проведения спецоперации, на котором запечатлели, как обустроен быт военнослужащих подразделения ПВО. Вопреки стереотипам об окопах и суровых условиях, бойцы живут в оборудованном полевом лагере.
Внутри помещения расположены две двухъярусные кровати, умывальник и даже кофемашина. Проведена вода, установлена современная стиральная машина, а для отдыха и восстановления сил есть баня с печкой.
Желающие присоединиться к работе операторов БПЛА могут заключить особый контракт с Министерством обороны РФ. Срок службы — от одного года, без автоматического продления. Заработок за год может составить от 6 миллионов рублей. Обучение проходит по специальной программе, а работа ведется на расстоянии от 15 километров и дальше от зоны боевого столкновения. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, группа здоровья А или Б. Приоритет отдается геймерам. Подробности на сайте беспилотныевойска.рф и по телефону 117.
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