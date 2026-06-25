Народный фронт показал быт красноярских бойцов ПВО (видео)

Желающие присоединиться к работе операторов БПЛА могут заключить особый контракт с Министерством обороны РФ. Срок службы — от одного года, без автоматического продления. Заработок за год может составить от 6 миллионов рублей. Обучение проходит по специальной программе, а работа ведется на расстоянии от 15 километров и дальше от зоны боевого столкновения. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, группа здоровья А или Б. Приоритет отдается геймерам. Подробности на сайте беспилотныевойска.рф и по телефону 117.