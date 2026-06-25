День молодёжи-2026. Куда сходить в Перми 27 июня: программа мероприятий

В субботу, 27 июня, жители Перми отпразднуют День молодёжи. Мероприятия пройдут на эспланаде и в других районах города. Главным гостем станет актриса кино и сериалов, блогер и певица, автор хитов «Танцпол везде», «Замужем» и «По городам» Анна Немченко. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (16+).
Когда и во сколько Анна Немченко выступит в Перми?
Анна Немченко в разное время принимала участие в телевизионных проектах и съёмках сериалов, однако широкую популярность ей принесла музыкальная карьера. Стиль артистки сочетает современные поп-мотивы, танцевальное звучание и искренние тексты о любви, отношениях и жизненных переживаниях.
В 19:00 на городской эспланаде начнётся финальное караоке-шоу «Моя молодость», в котором примет участие Анна Немченко. Выступление продлится 30 минут.
Городская эспланада, главная сцена.
14:20−14:35 | Молодёжный парад.
14:35−16:15 | Открытие. Награждение амбассадоров и лидеров молодёжной политики, мультистобалльников, лучших работников промышленности.
15:20−16:00 | Акция «Я — гражданин России». Вручение паспортов.
16:00−17:20 | Этнодискотека.
17:30−17:50 | Родители узнают пол ребёнка.
18:30−18:50 | Выступление талантливой молодёжи: участники Студенческой весны, хор «Первых», группа «Протон» и другие.
19:00−19:30 | Шоу «Народное караоке». Поём вместе с Анной Немченко.
Интерактивные площадки | 14:35−19:00.
Гастроколесо «Вкусы народов». Пробуем национальные сладости.
Карта-раскраска «Промышленная Пермь».
Мастерская «Сними свой первый клип». Учимся снимать вертикальные видео.
Мастер-класс «Первая помощь». Учимся использовать спасательное снаряжение.
Фотозона «Главное — семья».
Мастерская «15 минут до первого профессионального кадра». Учимся правильно фотографировать.
Акция «Письмо солдату». Пишем послание защитникам отечества.
Акция «Я люблю тебя». Записываем ролики близким людям.
Городская эспланада, шатёр «Мечта».
Интерактивные площадки | 14:35−19:00.
Ярмарка вакансий.
VR-пробы: ремесленная мастерская и химические опыты.
Игры и активности на повышение правовой грамотности молодёжи.
Научная ярмарка экспериментов.
Ярмарка профессий «Труд крут и сердцу любо-дорого».
Погружение в рабочие профессии с помощью виртуальной реальности от РСО.
Сайклинг-челлендж «Проезжая над Пермью».
15:00−16:00 | Интерактивная игра «Лото успеха». Узнаём обо всех федеральных и региональных проектах и форумах.
16:00−17:00 | Интерактивная игра «Кораблекрушение». Изучаем процесс принятия групповых решений.
17:00−18:00 | Интерактивная игра «Создай своё мероприятие». Учимся создавать события для разных поводов.
Городская эспланада, шатёр «Единство».
Интерактивные площадки | 14:35−19:00.
Выкладывание мозаики из плитки.
Посткроссинг «Послание из сердца Перми».
Мастер-классы народных промыслов от Движения Первых.
«Жесты без границ».
Выставка «Национальная галерея».
14:35−19:00 | Викторина «Правда или ложь». Ответь на все вопросы Международного клуба дружбы.
15:00−17:00 | Мастер-класс «Иероглиф на счастье». Создай открытку и поздравление на китайском языке.
17:00−19:00 | Мастер-класс «Красота и удача — индийское мехенди». Знакомимся со значениями традиционных индийских узоров.
Городская эспланада, шатёр «Гордость».
Интерактивные площадки | 14:35−19:00.
«Письмо солдату».
Изготовлению сухих армейских душей.
Интерактив «Повышай выбор».
«Исследуй своё здоровье».
Площадка ГТО.
16:30−17:30 | Открытый разговор с духовным наставником. Разговариваем о вере, призвании, выборе.
18:00−18:30 | Квиз «Вузы Перми». Проверь свои знания о высших учебных заведениях края.
16:00−16:30, 17:30−18:00 | Квиз «Миф или правда». Расширяем кругозор с Российским обществом «Знание».
15:00−16:00 | Ток-шоу «Молодая семья». Говорим о семейных ценностях с Движением Первых Пермского края.
Городская эспланада, павильон «Образовательные сессии».
17:30 | Встреча с деятелем пермской электронной и виниловой сцены Никитой Классеном.
18:00 | Встреча с соосновательницами mmm.perm Ксенией Ланг и Эрикой Панфиловой.
18:30 | Встреча с предпринимателем, визажистом, основательницей брендов Милой Клименко.
14:00 | Экспертное мнение «Личный бренд предпринимателя». Спикер — лектор РО «Знание», издатель журнала «КоФактор» Наталья Гладких.
12:30 | Грантовый конкурс «ПерспектиВЫ». Узнай про все социальные инициативы для молодёжи.
16:00 | Питчинг бизнес-идей «Твоё дело услышат». Обсуждаем бизнес-идеи вместе с РБК-ПЕРМЬ.
13:00−20:00 | Площадка «Маркет молодых». Изучаем ассортимент начинающих предпринимателей Пермского края (уличная зона).
Городская эспланада, павильон «Интерактивные площадки».
13:00−20:00 | Мастер-класс Технологические предприниматели Пермского края: управление FPV-коптерами от TELPOZ, управление мобильными роботами от РОБОКВИНТ, создание игр от STORY GAMES.
13:00−18:00 | Квест «Триз предпринимателя». Решаем нестандартные задания с помощью теории решения изобретательских задач.
13:00 | Кейс-турнир «Я и мои деньги». Повышаем свою финансовую грамотность со Сбером и ГУВД Пермского края (по предварительной регистрации).
16:00 | Интеллектуальная игра «Финансы — это искусство». Учимся управлять своими средствами.
15:00 | Командная игра «Антидропер». Узнаём всё о схемах мошенничества.
17:30 | Бизнес-турнир «Ошибки на старте и как их избежать». Разбираем ошибки предпринимателей на реальных примерах.
Экстрим-парк «Балатово».
11:00−13:00 | Экстремальные виды спорта. Обучение и практика катания на роликах, скейтбордах, самокатах и велосипедах под руководством опытных инструкторов.
11:00−13:00 | Диалоги с героями. Изучи стратегию первой помощи, и узнай истории Защитников Отечества.
Набережная, амфитеатр.
11:00−11:30 | Молодёжная зарядка. Занимаемся спортом с известным спортсменом Пермского края.
11:00−12:00 | Нас много — мы едины! Танцуем флешмоб с молодёжью Пермского края.
21:30−22:30 | Концерт на закате. Смотрим выступление инструментального ансамбля при свечах на закате.
14:35−16:00 | Молодёжный центр «Кристалл» | Открытый разговор: Твоя культура — твои возможности. Разговариваем с молодёжным советом при Министерстве культуры Пермского края.
Улица Пермская.
15:00−21:00 | Музыкальный квартал от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской.
15:30, 17:00, 18:30 | Бесплатные экскурсии по улице Пермская. Старт от стойки «Пермь здесь» (улица Пермская, 51).
Мероприятия в других локациях.
16:00−19:00 | Набережная Кировского района | «Закамск — это мы!». День молодёжи в рамках цикла «Выходные на набережной».
14:00−18:00 | Парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова | Выступление творческих коллективов.
16:00−18:00 | Парк «Счастье есть» | Выступление диджеев.
16:00−18:00 | Парк культуры и отдыха «Балатово» | Выступление диджеев.
Дом молодёжи.
Интерактивные площадки | 11:00−13:00.
Мастер-классы для детей и семей.
Дворовые игры.
Набойка на салфетке: национальный код.
«Путешествие вкусов» — кулинарный мастер-класс.
Театрализованные церемонии свдеб: русские и коми-пермяцкие обряды.
Интерактивные площадки | 11:00−14:00.
Выставка оружия с ВВПОД «Юнармия».
Презентация работы БПЛА.
«Браслет выживания» (Добро. Центр).
Площадка кинологов (Центр кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю).
Мастер-класс по метанию ножей с федерацией спортивного метания ножей.
Двоеборье: шахматный турнир + стритлифтинг. С участием участников СВО.
11:00−14:35 | Мастер-класс «Учимся цифровой и 3D-анимации» вместе со Школой Креативных Индустрий.
18:00−22:00 | Чемпионат по настольным играм.
Интерактивные площадки | 11:00−17:00.
Зона автошколы «Вектор».
Молодёжный кибертурнир по FIFA.
Игра Пермские загадки с Русским Географическим обществом.
Интерактивная площадка от «Лиги роботов».
11:00−14:00 | Квест «Семья народов».
11:00−14:35 | Мастер-класс «Катание на роликах».
13:00−16:00 | КВН Прикамья.
Интерактивные площадки | 14:00−16:00.
Дворовые игры.
Творческая прикладная семейная площадка.
20:00−22:00 | Молодёжный квартирник.
26 июня, библиотека № 2 имени Н. В. Гоголя.
12:00−13:00, 17:00−18:00 | Турнир «Испытательный полигон».
13:00 | Мастер-класс «Индустриальный пейзаж». Роспись на магнитных холстах.
15:00 | Мастер-класс «Промышленный алфавит». Создание 3D-стикеров.
12:00−13:00, 13:00−14:00 | Квиз «Пермское бюро изобретателей».
12:00−18:00 | Экспозиция в темноте «Будущее рождается на страницах книг».
12:00−18:00 | Стена идей «Доска запуска».
19:00−20:00 | DJ-сет и мэппинг-шоу от Школы креативных индустрий.