День молодёжи-2026. Куда сходить в Перми 27 июня: программа мероприятий

В субботу, 27 июня, жители Перми отпразднуют День молодёжи. Мероприятия пройдут на эспланаде и в других районах города. Главным гостем станет актриса кино и сериалов, блогер и певица, автор хитов «Танцпол везде», «Замужем» и «По городам» Анна Немченко. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (16+).