Более 250 приемных семей для пожилых людей и инвалидов создано в Якутии

Специальные приемные семьи в Якутии приняли 253 пожилых человека и жителя с инвалидностью. Подобная мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социального развития республики.
Приемная семья — это форма, при которой совершеннолетний дееспособный гражданин, прошедший бесплатную подготовку, берет под опеку пожилого человека или инвалида. Опекун имеет право работать и получать ежемесячное вознаграждение за организацию ухода от государства.
«Программа приемных семей — это не только забота о старшем поколении и людях с инвалидностью. Мы видим, как эта форма помогает людям жить в привычной среде, не чувствовать себя одинокими, а обществу — снижать нагрузку на стационарные учреждения», — отметил заместитель министра труда и социального развития Якутии Иннокентий Коротких.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.