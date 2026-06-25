Более 250 приемных семей для пожилых людей и инвалидов создано в Якутии

«Программа приемных семей — это не только забота о старшем поколении и людях с инвалидностью. Мы видим, как эта форма помогает людям жить в привычной среде, не чувствовать себя одинокими, а обществу — снижать нагрузку на стационарные учреждения», — отметил заместитель министра труда и социального развития Якутии Иннокентий Коротких.