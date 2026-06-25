Калининградцы жалуются на зловоние, которое ощущается в городе несколько дней

В Калининграде несколько дней жители ощущают неприятный запах, похожий на вонь навоза с фермы. В основном жалобы поступают с Сельмы и из Чкаловска, с конца Советского проспекта, из района улиц Осенней, Каштановой аллеи, Ломоносова и пр.
В минприроды намерены найти источник неприятного запаха.
Запах навоза в Калининграде чаще всего возникает из-за внесения органических удобрений на поля, расположенные близ жилой застройки.
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