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Омичи не смогут ездить в Крым на поезде

Ограничение начало действовать сегодня, 25 июня.

Источник: Om1 Омск

Жители Омска не смогут добираться до Крыма железнодорожным транспортом. Соответствующее уведомление появилось на официальном портале компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Как пояснили в организации, данное ограничение было введено по итогам решения, принятого оперативным штабом Крыма при участии регионального министерства транспорта и представителей «Крымской железной дороги». Новый порядок движения вступит в силу 25 июня и продлится до окончания сентября 2026 года. На этот период в графике останется лишь семь ежедневных составов, тогда как все остальные рейсы, в том числе и поезд № 75/76, курсировавший между Омском и Симферополем, будут отменены.

Напомним, ранее на полуострове запретили проводить спортивно-массовые мероприятия, соревнования и тренировки в детских спортивных школах. Ограничение будет действовать до 1 сентября.

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