Омичи не смогут ездить в Крым на поезде

Как пояснили в организации, данное ограничение было введено по итогам решения, принятого оперативным штабом Крыма при участии регионального министерства транспорта и представителей «Крымской железной дороги». Новый порядок движения вступит в силу 25 июня и продлится до окончания сентября 2026 года. На этот период в графике останется лишь семь ежедневных составов, тогда как все остальные рейсы, в том числе и поезд № 75/76, курсировавший между Омском и Симферополем, будут отменены.