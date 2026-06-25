На юге Красноярского края полыхает гаражный бокс (видео)

В поселке Шушенское огнеборцы ликвидируют крупный пожар.
В ГУ МЧС России по региону сообщили, что по улице Первомайской загорелось одноэтажное здание гаражного бокса на площади 2 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар локализован.
К ликвидации пожара привлекается 21 человек и 10 единиц техники. Причину случившегося установит дознаватель МЧС России после полной ликвидации пожара.
Напомним, ранее в Кузбассе две женщины подожгли ТЦ после ссоры с охраной.
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