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Apple не обосновала удаление приложений VK, заявило Минцифры

Минцифры: Apple не аргументировала позицию по блокировке приложений VK.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минцифры РФ не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, оснований для блокировки приложений VK нет, заявили в Минцифры РФ.

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — сообщили в ведомстве.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен», а затем и само приложение VK.

В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям «ничем не мотивированными и неприемлемыми».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.

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