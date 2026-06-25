Apple не обосновала удаление приложений VK, заявило Минцифры

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минцифры РФ не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, оснований для блокировки приложений VK нет, заявили в Минцифры РФ.
«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — сообщили в ведомстве.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен», а затем и само приложение VK.
В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям «ничем не мотивированными и неприемлемыми».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.