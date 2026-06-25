Нижегородца приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма

Сумма финансирования составила 18 900 рублей. За весь период мужчина не раз проявлял выраженный интерес к запрещенной организации, которая вела свою деятельность в социальных сетях и мессенджерах. При расследовании нижегородец вину признал. Он также рассказал о переписке с представителем организации. Тот говорил, что принимает участие в боевых действиях на территории Сирии. Денежная помощь ему требовалась для покупки медикаментов и оружия.