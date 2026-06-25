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В Красноярске проверяют парковки для инвалидов у поликлиник и торговых центров

На красноярских парковках для инвалидов ловят занявших чужие места водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники службы городовых вместе с инспекторами ГИБДД проводят рейды на парковках, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Очередная проверка прошла у нового корпуса городской поликлиники № 3 на Судостроительной. Об этом рассказали 25 июня в администрации Красноярска.

На этот раз, обнаружили две машины, припаркованные не там, где им положено: на специально выделенных для инвалидов местах. Одна из них числится в Федеральном реестре инвалидов, а вторая — нет. Водителю, который занял чужое место без законного права, теперь придется заплатить штраф.

Маршруты таких объездов составляются в мэрии с учетом жалоб от горожан. Обязательно проверяют социально значимые объекты: больницы, школы, театры, культурные центры и торговые комплексы.

За последние десять дней во время проверок инспекторы насчитали около 500 автомобилей на стоянках для инвалидов, и у 30 из них не оказалось подтверждения в реестре. Документы по этим нарушениям уже передали в Госавтоинспекцию для принятия мер.