В Красноярске проверяют парковки для инвалидов у поликлиник и торговых центров

В Красноярске сотрудники службы городовых вместе с инспекторами ГИБДД проводят рейды на парковках, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Очередная проверка прошла у нового корпуса городской поликлиники № 3 на Судостроительной. Об этом рассказали 25 июня в администрации Красноярска.
На этот раз, обнаружили две машины, припаркованные не там, где им положено: на специально выделенных для инвалидов местах. Одна из них числится в Федеральном реестре инвалидов, а вторая — нет. Водителю, который занял чужое место без законного права, теперь придется заплатить штраф.
Маршруты таких объездов составляются в мэрии с учетом жалоб от горожан. Обязательно проверяют социально значимые объекты: больницы, школы, театры, культурные центры и торговые комплексы.
За последние десять дней во время проверок инспекторы насчитали около 500 автомобилей на стоянках для инвалидов, и у 30 из них не оказалось подтверждения в реестре. Документы по этим нарушениям уже передали в Госавтоинспекцию для принятия мер.