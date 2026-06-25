В Красноярске проверяют парковки для инвалидов у поликлиник и торговых центров

На этот раз, обнаружили две машины, припаркованные не там, где им положено: на специально выделенных для инвалидов местах. Одна из них числится в Федеральном реестре инвалидов, а вторая — нет. Водителю, который занял чужое место без законного права, теперь придется заплатить штраф.