Канадцы Фейнстра столкнулись с трудностями в Нижегородской области

Глава семьи канадских переселенцев Арэнд Фейнстра рассказал о трудностях и эмоциональном выгорании после переезда в Нижегородскую область. По его словам, процесс адаптации и запуск фермерского хозяйства требуют колоссальных усилий, из-за чего он чувствует себя полностью опустошенным. Об этом блогер сообщил в новом видео на своем YouTube-канале.
Иностранец активно занимается развитием семейного агробизнеса, однако сталкивается с бюрократической неопределенностью — многие документы и процедуры еще не зарегистрированы должным образом. При этом Фейнстра подчеркнул, что региональное правительство оказывает ему поддержку и призывает продолжать работу. Дополнительным стрессом для канадца стали попытки разобраться в местной системе налогообложения в условиях, когда бизнес пока не приносит дохода.
Главной же проблемой на текущем этапе остается изучение русского языка. Фермер признался, что постоянное использование онлайн-переводчиков сильно утомляет, а из-за невозможности свободно выразить свои мысли на русском языке у него регулярно возникают недопонимания с окружающими. Несмотря на подавленное состояние, переселенец поблагодарил нижегородцев за поддержку и выразил веру в итоговый успех.
Ранее сообщалось, что поселок на 450 домов для европейцев построят в Нижегородской области.