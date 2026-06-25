Канадцы Фейнстра столкнулись с трудностями в Нижегородской области

Иностранец активно занимается развитием семейного агробизнеса, однако сталкивается с бюрократической неопределенностью — многие документы и процедуры еще не зарегистрированы должным образом. При этом Фейнстра подчеркнул, что региональное правительство оказывает ему поддержку и призывает продолжать работу. Дополнительным стрессом для канадца стали попытки разобраться в местной системе налогообложения в условиях, когда бизнес пока не приносит дохода.