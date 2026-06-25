С 27 июня электрички Красноярск — Зеледеево будут ходить чаще

С 27 июня в расписании движения пригородных поездов Красноярск — Зеледеево произойдут изменения. Вечерним рейсам назначается дополнительный день курсирования — теперь они будут выполняться не только по воскресеньям, но и по субботам. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Расписание электричек выглядит так: Отправление со станции Красноярск в 17:53, прибытие в Зеледеево в 19:35. Отправление из Зеледеево в 19:47, отправление со станции Красноярск в 21:38, прибытие на станцию Злобино в 22:06. Новые рейсы будут действовать в течение месяца, до 26 июля, отметили в пресс-службе Красноярской железной дороги.