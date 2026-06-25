Калининградцы поймали на Советском проспекте американскую норку (фото)

«Клопс» уже писал про похождения этих зверьков в регионе. На кладбище под Калининградом поселилась американская норка, которая регулярно приходит к сотрудникам на обед. В Холмогоровке птичьи фермы второй год потрошат дикие норки. В Чкаловске обнаружили упитанного домашнего зверька, он спрятался за контейнерами и не хотел выходить к людям.