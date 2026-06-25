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Калининградцы поймали на Советском проспекте американскую норку (фото)

Зверёк выглядел ухоженным и не боялся людей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на выезде из города обнаружили необычного зверька. Специалисты определили, что это американская норка. «Клопс» пообщался с экспертами и выяснил, откуда могло появиться животное и может ли оно быть домашним.

Норку заметили 22 июня в конце Советского проспекта. Зверёк не проявлял страха перед людьми, поэтому его удалось поймать и поместить в клетку. Маленький хищник выглядел ухоженным: возникло предположение, что он мог сбежать от хозяев. Позднее норка нашла постоянное пристанище.

По фотографии председатель общества охотников Калининградской области Олег Белкин определил, что найденный зверёк — американская норка. Это хищное животное хорошо плавает и обычно держится возле водоёмов. Белкин отметил, что норка может представлять опасность для человека и домашней птицы.

Доктор ветеринарных наук Александр Муромцев не исключает, что найденный зверёк может оказаться домашним. По его словам, норок иногда содержат в квартирах.

«Если норка чипирована, в любой ветеринарной клинике можно считать номер чипа и через базу данных установить хозяина животного», — пояснил Муромцев.

Специалист добавил, что американские норки давно встречаются на территории Калининградской области. Ранее животных разводили на зверофермах, а часть из них со временем оказалась в дикой природе.

«Клопс» уже писал про похождения этих зверьков в регионе. На кладбище под Калининградом поселилась американская норка, которая регулярно приходит к сотрудникам на обед. В Холмогоровке птичьи фермы второй год потрошат дикие норки. В Чкаловске обнаружили упитанного домашнего зверька, он спрятался за контейнерами и не хотел выходить к людям.

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