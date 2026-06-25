В ТРЦ «Аура» в Новосибирске сократили бесплатный час на парковке

В пресс-службе торгового центра пояснили новые тарифы: «В дневное время первый час остаётся бесплатным, а за второй и третий часы потребуется заплатить 100 рублей. Начиная с четвёртого часа — 100 рублей за каждый час. Стоимость ночного тарифа составляет 100 рублей в час с первой минуты».