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В ТРЦ «Аура» в Новосибирске сократили бесплатный час на парковке

Уличная парковка по-прежнему остаётся бесплатной.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирском ТРЦ «Аура» с 22 июня изменились условия парковки. Бесплатный период на подземной парковке сократили — теперь только первый час в дневное время остаётся без оплаты.

В пресс-службе торгового центра пояснили новые тарифы: «В дневное время первый час остаётся бесплатным, а за второй и третий часы потребуется заплатить 100 рублей. Начиная с четвёртого часа — 100 рублей за каждый час. Стоимость ночного тарифа составляет 100 рублей в час с первой минуты».

При этом уличная парковка ТРЦ «Аура» по-прежнему остаётся бесплатной.

Ранее новосибирцы жаловались на заторы на выезде с подземной парковки и предполагали, что это связано с новыми условиями. Однако в ТРЦ опровергли: обращений по поводу затруднённого выезда после введения новых тарифов не поступало.