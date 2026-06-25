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В Бурятии провели межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

Мероприятие объединило команды юных спасателей из 9 субъектов ДФО — от Чукотки до Приморья.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональные соревнования «Школа безопасности — 2026» среди юных спасателей Дальневосточного федерального округа (ДФО) прошли 16−21 июня в Бурятии. Состязания были организованы при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.

Мероприятие объединило 17 команд из девяти регионов ДФО — от Чукотки до Приморья. Участники состязались в ловкости, силе и знаниях. Соревнования стали проверкой не только физической подготовки, но и командной сплоченности, умения принимать решения в экстремальных условиях.

«Я хочу сказать каждому участнику: вы уже победители, независимо от места в таблице. Потому что прошли то, что под силу не каждому взрослому», — подчеркнул министр образования и науки Республики Бурятии Валерий Поздняков.

Победители были определены по итогам общекомандного зачета в младшей и старшей группах. В обеих группах первое место заняли команды из Хабаровского края.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.