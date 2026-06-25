Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд № 473/474 Смоленск — Симферополь изменит маршрут

Составы будут ходить из Москвы до Симферополя с сохранением номера.

Источник: Комсомольская правда

Поезд № 473/474 Смоленск — Симферополь, временно курсирующий до Керчи, изменит маршрут, информирует железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По старому расписанию последний поезд из Смоленска отправляется 26 июня. Из Керчи последний рейс состоялся 24 июня.

«Далее поезд меняет маршрут и будет ходить из Москвы до Симферополя с сохранением номера», — сообщает пресс-служба компании.

Пассажиров, купивших билеты от или до станций на маршруте Брянск — Симферополь (включая Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону), изменения не коснутся. А пассажирам, которые приобрели билеты от или до Смоленска, Рославля и Жуковки, необходимо сдать их и, если нужно, для поездки в Крым приобрести новые.

Вагоны беспересадочного сообщения между Белгородом и Симферополем продолжат ходить в прежнем режиме.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше