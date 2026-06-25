Поезд № 473/474 Смоленск — Симферополь изменит маршрут

Пассажиров, купивших билеты от или до станций на маршруте Брянск — Симферополь (включая Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону), изменения не коснутся. А пассажирам, которые приобрели билеты от или до Смоленска, Рославля и Жуковки, необходимо сдать их и, если нужно, для поездки в Крым приобрести новые.