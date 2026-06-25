В Ростове-на-Дону протестируют троллейбусы белорусского производителя

В ходе рабочей поездки в Минск ростовская делегация встретилась с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга Белкоммунмаш» — предприятия, специализирующегося на производстве электротранспорта. По ее итогам стороны договорились об организации тестовой эксплуатации трех троллейбусов на маршрутах Ростова-на-Дону для получения комплексной оценки их эксплуатационных характеристик.