В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за учебу для беременных

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили предоставлять отсрочку платежа за высшее образование до 6 месяцев для одиноких матерей и беременных.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность подготовки типовых рекомендаций Минобрнауки России для образовательных организаций высшего образования по предоставлению отсрочки оплаты обучения беременным студенткам и одиноким матерям, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг», — сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что такие рекомендации могли бы предусматривать предоставление отсрочки по заявлению обучающейся на срок до 6 месяцев при представлении документов, подтверждающих беременность либо статус одинокой матери.
Они также добавили, что сумма отсроченного платежа могла бы включаться в индивидуальный график оплаты без начисления штрафов и пеней на период отсрочки.
Парламентарии также предложили рекомендовать образовательным организациям закреплять в договорах или дополнительных соглашениях условие о том, что предоставление отсрочки не является основанием для ограничения посещения занятий, прохождения промежуточной аттестации и пользования образовательной инфраструктурой.
По их словам, отсрочка не освобождает от оплаты обучения и не возлагает на вуз обязанность компенсировать стоимость обучения за счет собственных средств.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить риск прекращения обучения по финансовым причинам для беременных студенток и одиноких матерей, поддержать непрерывность получения высшего образования и сформировать более понятный порядок действий для обучающихся и образовательных организаций.