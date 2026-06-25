В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за учебу для беременных

Парламентарии также предложили рекомендовать образовательным организациям закреплять в договорах или дополнительных соглашениях условие о том, что предоставление отсрочки не является основанием для ограничения посещения занятий, прохождения промежуточной аттестации и пользования образовательной инфраструктурой.