Более 100 спортсменов поборются за медали Первенства России по триатлону в Перми

Как отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, Пермь уже в седьмой раз принимает крупные всероссийские соревнования по триатлону. По ее словам, интерес к этому виду спорта продолжает расти, поэтому наряду с главным молодежным стартом страны организаторы проведут фестиваль «Кама-спринт», рассчитанный на любителей.