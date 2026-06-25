Прием заявок на участие в премии «Патриот» продлится до 12 сентября

«За четыре года на премию “Патриот” подали заявки более 10 тысяч проектов, которые направлены на сохранение исторической памяти, прививают любовь к Родине детям и молодым людям, популяризируют культуру и историю нашей страны, формируют среди молодых активную гражданскую позицию. В премии мы отмечаем педагогов, наставников, поисковиков, волонтеров, участников и ветеранов специальной военной операции — каждого, кто вносит значимый вклад в воспитание подрастающего поколения. В этом году на премии “Патриот” можно предложить проекты в новой номинации — “Лучший проект Года единства народов России” — для тех, кто своей деятельностью формирует дружбу между народами и сплочает граждан нашей страны», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.