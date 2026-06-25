Прием заявок на участие в премии «Патриот» продлится до 12 сентября

Регистрация на участие в Национальной премии «Патриот» открыта до 12 сентября, сообщили в Роспатриотцентре. Она присуждается людям и организациям, которые вносят вклад в укрепление гражданской идентичности и национального единства, сохранение исторической памяти, а также продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей.
«За четыре года на премию “Патриот” подали заявки более 10 тысяч проектов, которые направлены на сохранение исторической памяти, прививают любовь к Родине детям и молодым людям, популяризируют культуру и историю нашей страны, формируют среди молодых активную гражданскую позицию. В премии мы отмечаем педагогов, наставников, поисковиков, волонтеров, участников и ветеранов специальной военной операции — каждого, кто вносит значимый вклад в воспитание подрастающего поколения. В этом году на премии “Патриот” можно предложить проекты в новой номинации — “Лучший проект Года единства народов России” — для тех, кто своей деятельностью формирует дружбу между народами и сплочает граждан нашей страны», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Подать заявки для участия в премии можно по 15 номинациям, которые охватывают ключевые направления патриотической работы. В их числе «Лучший патриотический проект года», «Лучшая региональная команда года», «Лучший медиапроект», «Лучший муниципальный проект года», «Лучший проект, направленный на работу с деструктивным поведением подростков», «Лучший корпоративный проект года», «Приближая Победу (лучшая предпринимательская инициатива)», «Лучший проект, направленный на формирование единства народов России» и другие.
В прошлом году премией отмечен молодежный казачий клуб «Атаман» из Наро-Фоминска под руководством кавалера ордена Мужества Дениса Анищенко. Клуб проводит комплексную подготовку подростков, включая тактическую, медицинскую и строевую, и объединяет более 60 юных казаков, многие из которых — дети военнослужащих. Успешным опытом наставничества признан проект «Юнармия. Наставничество» в Ростовской области: старшие юнармейцы помогают младшим товарищам развиваться в патриотическом направлении, благодаря чему отряд «Пчелы» вошел в число самых активных в стране.
«В Год единства народов России наша премия объединяет людей разных национальностей вокруг главного — любви к Родине. Единство проявляется в конкретных делах: когда вместе работают, воспитывают детей, помнят историю. Старт приема заявок в День России символичен: 15 номинаций раскрывают, как многообразие культур укрепляет общий патриотический фундамент. Каждый участник своим примером доказывает: мы одна страна, одна семья. Премия дает шанс масштабировать лучшие практики и получить признание. Награждение лауреатов традиционно пройдет в рамках Всероссийского патриотического форума», — поделилась руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.