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Подготовка управленческих кадров для Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подготовка управленцев ДНР продолжится в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подготовка управленцев ДНР продолжится в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России.

Рассказал Денис Пушилин после встречи с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым.

«Наш общий повод для гордости — проект “Донбасс. СВОи Герои”. 2 000 заявок, мощнейший отклик. Выпускники, завершившие обучение в Высшей школе госуправления, — это зрелые, мотивированные люди, прошедшие горнило боевых действий и готовы служить Донбассу на гражданском поприще», — подчеркнул глава ДНР. Он подчеркнул, что вместе с РАНХиГС выстроили непрерывное повышение квалификации на всех уровнях власти.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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