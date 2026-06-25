Подготовка управленческих кадров для Донбасса

«Наш общий повод для гордости — проект “Донбасс. СВОи Герои”. 2 000 заявок, мощнейший отклик. Выпускники, завершившие обучение в Высшей школе госуправления, — это зрелые, мотивированные люди, прошедшие горнило боевых действий и готовы служить Донбассу на гражданском поприще», — подчеркнул глава ДНР. Он подчеркнул, что вместе с РАНХиГС выстроили непрерывное повышение квалификации на всех уровнях власти.