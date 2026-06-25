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Минцифры обвинило зарубежные платформы в недобросовестной конкуренцией

Минцифры назвало удаление VK Apple проявлением недобросовестной конкуренции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Удаление приложений VK из App Store является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями, заявили в Минцифры РФ.

«Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями», — говорится в сообщении.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен», а затем и само приложение VK.

В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям «ничем не мотивированными и неприемлемыми».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Тогда же он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.

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