В Красноярске при поддержке РУСАЛа подвели итоги первого в России конкурса алюминиевых скульптур

«Красноярск по праву называют алюминиевой столицей России. Этот металл давно стал частью облика нашего города: из алюминия построены пешеходные мосты, например, “Арфа” на площади Мира, элементы благоустройства и другие городские объекты. Теперь, благодаря этому конкурсу, в Красноярске появится современная алюминиевая скульптура. Особенно важно, что такие проекты помогают молодым художникам реализовывать свои идеи и вносят вклад в подготовку города к 400-летию», — отметила руководитель управления архитектуры — главный архитектор Красноярска Юлия Соловарова.