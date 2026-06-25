В Красноярске при поддержке РУСАЛа подвели итоги первого в России конкурса алюминиевых скульптур

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги первого в России конкурса алюминиевых скульптур. Совместный проект РУСАЛа и Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского объединил студентов и художников, чтобы показать возможности алюминия как современного материала для искусства, городской среды и общественных пространств.
Конкурс направлен на поддержку молодых авторов, развитие художественных инициатив и создание новых городских объектов с использованием материала, который традиционно связан с промышленностью Красноярска.
«Для нас этот конкурс — возможность показать, как промышленный материал становится частью городской культуры. Алюминий — это инструмент и для промышленности, и для творчества, который позволяет создавать современные и выразительные общественные объекты», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.
По итогам конкурса первое место занял проект «Вестник солнца» студентки СГИИ имени Дмитрия Хворостовского Татьяны Бутаковой. Второе место получил проект «Пегас» Павла Михайлова, представляющего Красноярское отделение Российской академии художеств. Третье место занял проект «Природный фрактал», разработанный студенткой Института архитектуры и дизайна СФУ Татьяной Драсковой.
«Красноярск по праву называют алюминиевой столицей России. Этот металл давно стал частью облика нашего города: из алюминия построены пешеходные мосты, например, “Арфа” на площади Мира, элементы благоустройства и другие городские объекты. Теперь, благодаря этому конкурсу, в Красноярске появится современная алюминиевая скульптура. Особенно важно, что такие проекты помогают молодым художникам реализовывать свои идеи и вносят вклад в подготовку города к 400-летию», — отметила руководитель управления архитектуры — главный архитектор Красноярска Юлия Соловарова.
Всего на конкурс поступило 15 проектов от студентов трех вузов. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли представители РУСАЛа, СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, СФУ и администрации Красноярска.
«Задача этого конкурса — дать студентам реальный профессиональный опыт. Мы хотим, чтобы они учились работать с городской средой и современными индустриальными материалами», — подчеркнул ректор СГИИ имени Дмитрия Хворостовского Владимир Лузан.
Победитель конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей. За второе место предусмотрено 60 тысяч рублей, за третье — 40 тысяч рублей. Кроме того, автор проекта «Вестник солнца» примет участие в арт-резиденции, где идея будущей скульптуры получит законченную форму.