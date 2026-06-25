Мэр Сочи оценил пляжи курорта в разгар купального сезона

Глава Сочи Андрей Прошунин осмотрел пляжи Хостинского и Центрального районов вдоль Приморской набережной. Он оценил ход благоустройства, уровень безопасности, соблюдение санитарных норм и заполняемость объектов.
Как сообщил Прошунин, в этом году турпоток в Сочи превысил 3 миллиона туристов. Коллективные средства размещения забронированы на июль и август на 68%.
«С каждым днем на наших пляжах появляется все больше отдыхающих, купальный сезон в самом разгаре. Морская вода у сочинского побережья уже прогрелась до комфортных 24−25 градусов. Роспотребнадзор на постоянной основе проводит мониторинг качества воды — на сегодняшний день исследования почти 2,5 тысячи проб подтверждают полное соответствие санитарным нормам. Вода чистая, купаться безопасно и приятно», — подчеркнул градоначальник.
Он отметил, что на случай нештатных ситуаций на береговой полосе разработан четкий алгоритм действий. С открытием сезона в городе начал работу межведомственный летний оперативный штаб.
В ходе поездки глава города пообщался с местными жителями и туристами. Олег Шапкин из Нового Уренгоя отметил высокий уровень благоустройства и санитарный порядок на пляже «Цирк». Сочинский блогер Роман Шматов указал на необходимость увеличения количества питьевых фонтанчиков. Прошунин рассказал о планах возведения на Приморской набережной питьевого бювета с местной минеральной водой.
На сегодняшний день в Сочи благоустроено порядка 41 километра береговой полосы. Из 180 пляжей курорта 65 удостоены федерального «Синего флага». На всех основных пляжах оборудованы зоны отдыха, спортивные зоны, площадки для волейбола и безопасные детские акватории.
На набережной пляжа «Маяк» к летнему сезону построили корты для падл-тенниса и детскую игровую площадку, а также завершили установку современных волноломов из природного камня. Работы выполнили в рамках первого этапа реконструкции Приморской набережной, которая продолжится после завершения пляжного сезона.
Приморская набережная является одной из основных достопримечательностей города Сочи. Ежедневно в летний период ее посещают до 10 тысяч человек и, конечно, создание максимально комфортных условий для отдыха — наша важнейшая задача. Начатая реконструкция — сложный процесс, который связан с различными процедурами и согласованиями, в связи с чем работы по преобразованию нашей главной набережной проводятся инвестором поэтапно. Держим ситуацию на контроле.
К следующему летнему сезону на пляже «Маяк» планируется демонтировать 4 буны, увеличить пляжную полосу до 30 метров и отремонтировать волноотбойную стену. До завершения всех этапов реконструкции в 2028 году ограждение на площади Южного мола сохранят для безопасности посетителей.
Ранее «Югополис» сообщал о нововведениях на горнолыжных курортах в Сочи. Там туристы в дополнение к стоимости ски-пасса на подъемники должны оплачивать вход на территорию национального парка, по которой проложены трассы. Контроль за наличием дополнительного билета уже организован — на станциях канатных дорог дежурят сотрудники, проверяющие документы.