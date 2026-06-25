Мэр Сочи оценил пляжи курорта в разгар купального сезона

Приморская набережная является одной из основных достопримечательностей города Сочи. Ежедневно в летний период ее посещают до 10 тысяч человек и, конечно, создание максимально комфортных условий для отдыха — наша важнейшая задача. Начатая реконструкция — сложный процесс, который связан с различными процедурами и согласованиями, в связи с чем работы по преобразованию нашей главной набережной проводятся инвестором поэтапно. Держим ситуацию на контроле.