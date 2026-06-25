Структура «Газпрома» подала иск к «Орелгортеплоэнерго» на 233 млн рублей

С 2023 года газовики обращались в суд с иском к теплоснабжающей компании в связи с задолженностям по договорам поставки 16 раз. По 11 делам на общую сумму 647,5 млн руб. суд встал на сторону истца, один из этих исков рассматривается в апелляции. Еще по четырем искам на 175,5 млн руб. производство было прекращено, еще одно дело на 311,8 млн руб. рассматривается, следующее заседание по нему назначено на 30 июня.