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Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области

Топливо в регионе стоит дешевле, чем в среднем по стране.

Источник: Нижегородская правда

Стоимость бензина в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По состоянию на 22 июня 2026 года литр бензина АИ-92 в Нижегородской области стоит в среднем 66,44 рубля, АИ-95 — 72,21 рубля, АИ-98 — 94,27 рубля. Дизельное топливо обходится водителям в 79,13 рубля за литр.

Все эти показатели ниже среднероссийских. По стране в целом АИ-92 стоит 67,54 рубля, АИ-95 — 73,20 рубля, АИ-98 — 96,51 рубля, дизельное топливо — 82,93 рубля.

За неделю — с 15 по 22 июня — цены на бензин в России продолжили расти. В среднем по стране литр АИ-92 подорожал на 2,13 рубля (с 65,41 до 67,54), АИ-95 — на 2,09 рубля (с 71,11 до 73,20), АИ-98 — на 1,13 рубля (с 95,38 до 96,51). Дизельное топливо выросло в цене на 2,15 рубля (с 80,78 до 82,93).

Изменения цен за этот период зафиксированы в 78 субъектах Российской Федерации. Лидерами по росту стоимости бензина стали Республика Дагестан (+16,5%) и Чеченская Республика (+15,2%).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область обеспечена бензином и дизелем.

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