Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области

За неделю — с 15 по 22 июня — цены на бензин в России продолжили расти. В среднем по стране литр АИ-92 подорожал на 2,13 рубля (с 65,41 до 67,54), АИ-95 — на 2,09 рубля (с 71,11 до 73,20), АИ-98 — на 1,13 рубля (с 95,38 до 96,51). Дизельное топливо выросло в цене на 2,15 рубля (с 80,78 до 82,93).