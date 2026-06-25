В Воронеже на месте ракетного удара образовался стихийный мемориал

Напомним, враг совершил атаку на Воронеж в полдень 22 июня. Удар пришелся по промышленному предприятию. Первоначально погибшими числились пять человек. После разбора завалов на месте трагедии нашли тело шестой жертвы. Количество пострадавших достигло 68. В настоящий момент в четырех больницах региона остается 21 совершеннолетний пациент. Госпитализация остальным, включая двоих детей, не потребовалась. Их отпустили лечиться домой.