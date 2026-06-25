«Без этого ситуация только ухудшится»

«На мой взгляд, новый федеральный закон обеспечивает плавный переход к цифровизации отрасли, причем по всем направлениям. Например, сейчас идет внедрение “цифры” в таможенные процессы. В частности, до 2030 года система должна быть обкатана и усовершенствована, все выявленные ошибки — исправлены. Это работа — в рамках СПОТ (Национальной системы подтверждения ожидания товаров). Для того, чтобы оцифровать перевозки, все перемещение грузов, с подключением транспортно-логистических компаний, грузоотправителей и грузополучателей, необходимы были новые эффективные меры. Чтобы можно было видеть не только происхождение и отправку товара, но и поступление его на конечную “точку”.