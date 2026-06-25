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Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Рождественской

Объехать закрытую зону можно через прилегающие улицы.

Источник: Время

Из‑за проведения мероприятия в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта на участке улицы Рождественской — от площади Маркина до улицы Широкой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекрытия будут действовать в следующие даты:

4−5 июля (с 00:01 4 июля до 05:00 5 июля); 11−12 июля (с 00:01 11 июля до 05:00 12 июля); 18−19 июля (с 00:01 18 июля до 05:00 19 июля); 25−26 июля (с 00:01 25 июля до 05:00 26 июля).

Объехать закрытую зону можно через прилегающие улицы.

Водителям советуют заранее изучить схему движения, проявлять внимательность на дорогах и ориентироваться на установленные дорожные знаки.