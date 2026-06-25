Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Рождественской

4−5 июля (с 00:01 4 июля до 05:00 5 июля); 11−12 июля (с 00:01 11 июля до 05:00 12 июля); 18−19 июля (с 00:01 18 июля до 05:00 19 июля); 25−26 июля (с 00:01 25 июля до 05:00 26 июля).