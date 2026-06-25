«Пари НН» укрепил оборону: подписан перспективный защитник из «Ротора» Глеб Шильников

ПФК «Пари НН» сообщил о подписании трёхлетнего контракта с 22‑летним защитником Глебом Шильниковым.
Воспитанник ДЮСШ «СШ ИВС» Ессентуки продолжил карьеру в системе «Ротора», где прошёл путь от молодёжного и второго состава до основы волгоградской команды. В сезоне‑2025/26 он провёл за «Ротор» 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два результативных паса. Шильников зарекомендовал себя как ключевой игрок обороны и входит в число самых перспективных молодых защитников Лиги PARI.
«Глеб, рады приветствовать тебя в нашей команде. Желаем успехов на футбольном поле и как можно больше побед за “Пари НН”!» — обратилась пресс-служба нижегородцев к новичку.
Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Роман Евгеньев перешел в ФК «Пари НН».