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«Пари НН» укрепил оборону: подписан перспективный защитник из «Ротора» Глеб Шильников

В сезоне‑2025/26 Шильников провёл за «Ротор» 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два результативных паса.

Источник: Время

ПФК «Пари НН» сообщил о подписании трёхлетнего контракта с 22‑летним защитником Глебом Шильниковым.

Воспитанник ДЮСШ «СШ ИВС» Ессентуки продолжил карьеру в системе «Ротора», где прошёл путь от молодёжного и второго состава до основы волгоградской команды. В сезоне‑2025/26 он провёл за «Ротор» 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два результативных паса. Шильников зарекомендовал себя как ключевой игрок обороны и входит в число самых перспективных молодых защитников Лиги PARI.

«Глеб, рады приветствовать тебя в нашей команде. Желаем успехов на футбольном поле и как можно больше побед за “Пари НН”!» — обратилась пресс-служба нижегородцев к новичку.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Динамо» и «Крыльев Советов» Роман Евгеньев перешел в ФК «Пари НН».

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