«Пари НН» укрепил оборону: подписан перспективный защитник из «Ротора» Глеб Шильников

Воспитанник ДЮСШ «СШ ИВС» Ессентуки продолжил карьеру в системе «Ротора», где прошёл путь от молодёжного и второго состава до основы волгоградской команды. В сезоне‑2025/26 он провёл за «Ротор» 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два результативных паса. Шильников зарекомендовал себя как ключевой игрок обороны и входит в число самых перспективных молодых защитников Лиги PARI.