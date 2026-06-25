Нижегородские пловцы завоевали 14 медалей на всероссийских турнирах

Воспитанники нижегородской спортивной школы «Нижегородец» завоевали 14 медалей на крупных всероссийских соревнованиях по плаванию, которые проходили с 15 по 21 июня. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Наилучший результат показала Александра Полева, выигравшая сразу восемь наград. В её активе пять золотых медалей на различных дистанциях в брассе, вольном стиле и комплексном плавании, а также две серебряные и одна общая бронзовая награда.
Еще несколько медалей команде принесли Сергей Ковригин, взявший золото в баттерфляе, серебро и две бронзы, а также Вера Попова, ставшая лучшей на двухсотметровке комплексным плаванием. Спортсменка Мария Морозова замкнула тройку лидеров на дистанции 400 метров вольным стилем.
Ранее сообщалось, что нижегородец Илья Балыбердин взял бронзу на Первенстве мира по муайтай.