В Красноярске открыли «охоту» на любителей парковаться на местах для инвалидов

В Красноярске специалисты службы городовых совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили соблюдение правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов.
В мэрии сообщили. что сегодня в фокусе внимания — новое здание городской поликлиники № 3 по улице Судостроительной, 73. Во время проверки возле медучреждения на местах для инвалидов были зафиксированы два автомобиля, один из которых включен в Федеральный реестр инвалидов, а второй — нет. За нарушение правил парковки на его собственника будет наложен штраф.
«По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина городовые усилили работу по пресечению подобных нарушений. Они фиксируются с помощью прибора автоматической фотовидеофиксации “Дозор М3” или на планшет “Дозор МП”. Специалисты службы проверяют, включен ли госномер автомобиля в специальный реестр. Если нет, материалы отправляют в ГАИ. Сотрудники госавтоинспекции составляют протокол об административном нарушении и выписывают штраф», — прокомментировала главный специалист департамента главы города Кристина Буймова.
Подобные рейды в Красноярске проводятся регулярно. Их маршрут формируется с учётом обращений и жалоб граждан. Обязательны в графике проверок выезды на социально значимые объекты: учреждения здравоохранения, культуры, образования, а также торговые центры.
Так, за последние 10 дней в ходе проверок было зафиксировано около 500 автомобилей, находящихся на парковочных местах для инвалидов. Из них 30 машин не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Материалы по ним собраны и направлены в ГАИ.
«За парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Автомобиль также будет эвакуирован на штрафстоянку, а водителю придется дополнительно оплатить расходы на услуги эвакуатора и время нахождения машины на спецстоянке», — пояснил начальник отделения по пропаганде БДД Госавтоинспекции Красноярска капитан полиции Николай Мотин.
Напомним, любой житель города может сообщить о подобном нарушении, сфотографировав автомобиль нарушителя и отправив обращение через портал обратной связи.
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