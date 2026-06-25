В Красноярске открыли «охоту» на любителей парковаться на местах для инвалидов

В мэрии сообщили. что сегодня в фокусе внимания — новое здание городской поликлиники № 3 по улице Судостроительной, 73. Во время проверки возле медучреждения на местах для инвалидов были зафиксированы два автомобиля, один из которых включен в Федеральный реестр инвалидов, а второй — нет. За нарушение правил парковки на его собственника будет наложен штраф.