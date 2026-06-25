В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в регионе снят. Об этом сообщил краевой минтербез. Режим действовал в Прикамье в течение почти пяти часов, за это время никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Аэропорт работал в штатном режиме — ограничения на прием и выпуск воздушных судов не вводились.