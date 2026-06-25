Алена Беликова: перевозчики Ростова поздно сообщали о нехватке топлива

«Хочется обратиться к компаниям-перевозчикам — сообщайте о проблемах. Если бы у нас была своевременная информация, мы бы отработали эту ситуацию ещё несколько дней назад. В данный момент все, у кого возникали вопросы по топливу, находятся в диалоге с нами и с минпромом», — заявила Беликова.