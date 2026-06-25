Юных любителей покупаться в неположенных местах ловят у воды в Хабаровске

В краевой столице проводятся рейды, направленные на профилактику и предотвращение несчастных случаев на воде. Так, накануне восемь детей были замечены там, где купаться нельзя. Нарушителям объяснили, что такое времяпрепровождение может быть опасно. По итогу всех отправили домой.