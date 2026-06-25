В краевой столице проводятся рейды, направленные на профилактику и предотвращение несчастных случаев на воде. Так, накануне восемь детей были замечены там, где купаться нельзя. Нарушителям объяснили, что такое времяпрепровождение может быть опасно. По итогу всех отправили домой.
Юных любителей покупаться в неположенных местах ловят у воды в Хабаровске
В краевой столице проводятся рейды, направленные на профилактику и предотвращение несчастных случаев на воде. Так, накануне восемь детей были замечены там, где купаться нельзя. Нарушителям объяснили, что такое времяпрепровождение может быть опасно. По итогу всех отправили домой.