Имена пятерых защитников Сталинграда узнали по медальону, котелкам и ложкам

Также на месте раскопок найдены алюминиевые котелки и ложки с сохранившимися данными бойцов. Благодаря этим артефактам установлены имена еще четверых: Нейзельман Шоим (Шейл) Шиманович, 1923 г.р., уроженец г. Киева; Марченко Трофим Тихонович, 1916 г.р., призывавшийся на военную службу Молотовский РВК Куйбышевской области; Середа Михаил Иосифович 20 ноября 1909 г.р. и Ежов Николай Иванович, 1906 г.р.