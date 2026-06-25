«Могут похитить квартиру»: россиян предупредили о действующих заодно с мошенниками риелторах

По его словам, судебно-следственная практика показывает необходимость законодательного регулирования работы риелторов с персональными данными и другой информацией, которую они получают во время профессиональной деятельности. Бессонов отметил, что уже встречались случаи, когда участники преступных групп получали от риелторов сведения об одиноких гражданах, владеющих квартирами. При этом сами риелторы могли не входить в состав таких групп.