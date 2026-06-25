«Могут похитить квартиру»: россиян предупредили о действующих заодно с мошенниками риелторах

Преступные группы могут получать от сотрудников риелторских агентств сведения об одиноких собственниках жилья и использовать их для хищения недвижимости. Об этом заявил ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени А. Я. Сухарева Алексей Бессонов.
По его словам, судебно-следственная практика показывает необходимость законодательного регулирования работы риелторов с персональными данными и другой информацией, которую они получают во время профессиональной деятельности. Бессонов отметил, что уже встречались случаи, когда участники преступных групп получали от риелторов сведения об одиноких гражданах, владеющих квартирами. При этом сами риелторы могли не входить в состав таких групп.
«Такую информацию члены этой организованной преступной группы использовали для совершения хищения жилой недвижимости мошенническим способом. Входили в доверие к собственникам жилья, спаивали их, организовывали продажу квартир, а полученные таким образом денежные средства похищали и присваивали», — заявил Алексей Бессонов.
Он считает, что для риелторского сообщества нужно закрепить требования по защите персональных данных и ответственность за нарушение конфиденциальности информации о клиентах.